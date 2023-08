Soraya Thronicke deve perder comando de comissão no Senado

Em março, a senadora Soraya Thronicke foi eleita presidente da importante Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Naqueles dias, ela estava no União Brasil, partido que guardava o direito de escolher o chefe do colegiado na Casa.

A senadora, no entanto, deixou o partido e se filiou ao Podemos em junho, como antecipou o Radar. Com isso, o União Brasil decidiu desalojar Soraya do comando da comissão. Ao saber da decisão, Soraya, segundo aliados, armou uma confusão com Efraim Filho, o líder do partido na Casa.

Ela queria permanecer no cargo, mas Filho não quis conversa. A eleição para escolher o novo presidente da Comissão de Agricultura está marcada para esta quarta-feira no Senado. O presidente deve ser alan Rick, que vai ficar com todos os cargos e benefícios que eram de Soraya na chefia do colegiado.

