Soraya perde comando de comissão e é alvo de machismo no Senado

Soraya Thronicke, como mostrou o Radar nesta terça, perdeu a presidência da Comissão de Agricultura do Senado. Depois de se filiar ao Podemos, o União Brasil, antigo partido dela, que tem o direito de liderar o colegiado, pediu o cargo e destituiu a parlamentar.

Profundamente contrariada com a puxada de tapete, Soraya sequer compareceu na sessão desta quarta do colegiado, quando os senadores elegeram o senador Alan Rick para ocupar o lugar dela.

Colega de partido de Soraya no Podemos, o senador Zequinha Marinho, do Pará, falou da ausência da senadora na reunião. Para ele, a atitude da senadora se deve a uma questão de gênero. Soraya não faltou à reunião porque não concordava com a destituição. Faltou porque, em sua visão, “a mulher tem uma sensibilidade maior do que todo mundo”.

“Entendemos hoje a ausência da nossa ex-presidente. A mulher tem uma sensibilidade maior do que todo mundo e a gente compreende isso. Tenho certeza que ela vai absorver esse contratempo na vida política dela aqui dentro da Casa”, disse o senador.

