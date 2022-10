Sob suspeita de tumultuar eleições, PRF alega promoção à segurança

Atualizado em 30 out 2022, 17h17 - Publicado em 30 out 2022, 16h41

Por Ramiro Brites Atualizado em 30 out 2022, 17h17 - Publicado em 30 out 2022, 16h41

Após o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, suspender os bloqueios policiais da PRF em estradas federais de todo o Brasil, em especial do Nordeste, a corporação emitiu uma nota em que destaca a garantia da segurança no trânsito como principal objetivo das abordagens. No comunicado, a polícia se diz parceira da Justiça Eleitoral no período das eleições “visando auxiliar na garantia de segurança do direito ao voto”.

“Na Operação Eleições 2022 – 2ºturno, a PRF já realizou a escolta de 794 urnas e apreendeu R$ 4,5 milhões em 12 ocorrências, assim como reforçou o policiamento em todo o território nacional, a fim de garantir a segurança no trânsito nas rodovias federais”, disse a Polícia Rodoviária, em comunicado.

Os policiais afirmam que a atuação da corporação nos últimos dias promoveu a queda de indicadores, como mortes no trânsito (-43%) e feridos em acidentes de trânsito (-72%). No documento, ainda descartam a suspeita de desrespeito às ordens judiciais.

“A PRF respondeu no prazo determinado, encaminhando Ofício aos Superintendentes, determinando ‘o fiel cumprimento da aludida decisão'”.

A campanha de Lula denunciou interferência da polícia no transporte de eleitores, o que gerou um pedido de esclarecimentos e uma conversa de Alexandre de Moraes, com o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques. Em pronunciamento na tarde deste domingo, o ministro afirmou que os bloqueios não interferiram na chegada dos eleitores ao local de votação.