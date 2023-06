Sob protesto de governistas, Senado vai instalar CPI das ONGs na Amazônia

O Senado instala nesta quarta-feira, 14, às 14h30, a CPI das ONGs, com foco principalmente na atuação de entidades não governamentais na Amazônia.

Os representantes do PT na comissão, Beto Faro e Teresa Leitão, dizem que ela não tem objeto e servirá apenas à criminalização desse tipo de organização.

Autor do pedido de criação da CPI, Plínio Valério (PSDB) diz que é preciso investigar a destinação do dinheiro público repassado a ONGs na Amazônia, citando suspeitas de desvirtuamento da verba até para o tráfico de drogas com aviões do SUS.