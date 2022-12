Sob pressão de aliados, Lula anuncia novos ministros nesta quinta

A dez dias de tomar posse, Lula deve anunciar nesta quinta-feira “quase a totalidade” dos ministros do seu novo governo, de acordo com o futuro chefe da Casa Civil, Rui Costa. O presidente eleito fará um pronunciamento na sede do gabinete de transição, em Brasília, após uma apresentação sobre a situação do governo Bolsonaro encontrada pelos 32 grupos técnicos.

Até agora, foram anunciados seis dos 37 ministros prometidos por Costa: o próprio governador da Bahia na Casa Civil, Fernando Haddad (Fazenda), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), José Múcio Monteiro (Defesa), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Margareth Menezes (Cultura). O ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana também já é dado como certo para comandar o Ministério da Educação.

A demora no anúncio dos nomes restantes, mais de 50 dias após a eleição de Lula, tem sido atribuída à pressão dos aliados por cargos de destaque no governo e a necessidade do petista de abrigar representantes dos partidos que integrarão sua base no Congresso. A articulação pela aprovação da PEC da Transição, e as cobranças para garantir os votos necessários, também adiou a confirmação de mais ministros.

O PT, por sua vez, tem batido o pé para não entregar algumas pastas importantes a adversários históricos que se juntaram à tal “frente ampla” — que até momento não se refletiu no ministério do terceiro governo de Lula. A ver.