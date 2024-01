Sob Lula, Abin dificultou investigação sobre ações ilegais, diz PF

Giro VEJA - quinta, 25 de janeiro

A bomba que eclodiu com operação da PF contra espionagem ilegal na Abin

A operação da Polícia Federal que apura a existência de um sistema paralelo de espionagem ilegal da Abin, a Agência Brasileira de Inteligência, causou furor em Brasília nesta quinta-feira, 25. O principal alvo é o ex-diretor do órgão, Alexandre Ramagem, que, segundo as investigações, usou uma ferramenta de monitoramento de localização de alvos escolhidos. Entre esses alvos, estão ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), políticos e jornalistas. Tudo o que se sabe até agora sobre o caso, bem como a repercussão do episódio, são os destaques do Giro VEJA.