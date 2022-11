Sob críticas, diretor da PRF elogia operação para desbloquear estradas

O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, foi às redes defender o trabalho da corporação no desbloqueio de estradas federais pelo país. Como se sabe, desde a noite do último domingo, quando Lula derrotou Jair Bolsonaro nas urnas, que manifestações de cunho golpista ganharam as rodovias ao mesmo tempo em que cresceram as críticas sobre a atuação leniente da PRF no combate aos bloqueios.

Indicado por Bolsonaro e amigo pessoal dos filhos do presidente, Vasques tem tido a sua autonomia no cargo posta em dúvida. As suspeitas de que o chefe da polícia rodoviária estaria atuando a serviço da eleição de Bolsonaro se avolumaram a partir dos episódios de domingo, ao longo do dia de votação, quando diversas blitzes da PRF nas estradas atrasaram o deslocamento dos eleitores até as urnas, principalmente no Nordeste.

Na última sexta, Vasques gravou um vídeo em que diz que, a despeito das críticas, a PRF empreende “a maior operação da sua história”, com agentes sendo deslocados de posições administrativas para atuarem nos bloqueios. Ele reconheceu que a política tem tido dificuldades para desfazer os protestos em rodovias pelo país.

“A gente estava encerrando uma operação [no dia da eleição] e já iniciamos essa grande operação para desbloquear as rodovias em todo o Brasil. Esta é a maior operação da história da PRF, o maior efetivo da história. Neste momento, a sede do nosso departamento em Brasília, as nossas superintendências, a sede das nossas delegacias e a nossa universidade estão com as suas atividades administrativas encerradas. Todos os nossos policiais estão na estrada operando desde segunda-feira. Estamos trabalhando muito, em uma operação complexa”, disse.

A PRF divulgou no fim da manhã deste sábado que há atualmente apenas um bloqueio em curso no país, em Altamira, no Pará. Outras quatro rodovias registram interdições parciais. A PRF divulgou que já desfez, desde segunda passada, 995 manifestações em estradas.