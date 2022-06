Sob Bolsonaro, BB bate os R$ 250 bilhões em créditos a ruralistas

Presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro se reuniu nesta semana com integrantes da bancada ruralista no Congresso para falar dos planos de liberação de verbas para a safra e no incremento de recursos para o chamado seguro rural.

Ribeiro disse que a carteira do agronegócio no banco já chega a 254 bilhões de reais liberados em empréstimos e o maior desafio para este ano se trata dos incrementos de recursos. “Nossa carteira de agro atingiu 254,6 bilhões de reais este ano, com o setor cada vez mais pujante e demandando crédito. Uma fatia de 59% do crédito para produtores rurais para a safra 21/22 veio do Banco do Brasil”, diz Ribeiro.

O chefe do BB estimou em 175 bilhões de reais o acréscimo de demanda por crédito do setor para a atual safra. “Todo esse valor nós levamos em consideração a inflação do custeio, de todo o processo de custos do plantio. Precisamos garantir também que, até setembro, as instituições responsáveis pelos repasses, consigam fazê-los”, diz Ribeiro.