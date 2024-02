Smart Fit promove mudança em diretorias e TotalPass tem novo CEO

O TotalPass, braço de saúde integrada para o setor corporativo do Grupo Bio Ritmo/Smart Fit, acaba de anunciar Felipe Calbucci como novo CEO no Brasil e no México. O executivo ocupava o cargo de diretor de vendas da Indeed, empresa de recursos humanos e gestão de pessoas.

“Estou muito honrado com a oportunidade de somar e contribuir para a história de sucesso e crescimento que a TotalPass já vinha alcançando”, diz Calbucci.

“Acredito que minha experiência com vendas e relacionamento direto com RHs vai agregar à operação e potencializar a construção de parcerias e o alcance de metas arrojadas nos próximos anos”, completa.

Ele substitui Diogo Corona, que antes acumulava a função de CEO da TotalPass e COO da Smart Fit, e agora se dedicará integralmente às operações do grupo.

“A chegada do Felipe ajudará não apenas a manter esse nível de qualidade que construímos como um time, mas a acelerar o nosso crescimento”, afirma Corona.