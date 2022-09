Simone Tebet visita cidades universitárias do interior do RS nesta segunda

Nem a pujante Serra Gaúcha, nem a capital Porto Alegre. Simone Tebet, em visita ao Rio Grande do Sul nesta segunda, vai passar pelos polos intelectuais do interior do estado. No início da tarde, a emedebista será recebida em Pelotas pelo tucano Eduardo Leite, que lidera as pesquisas de intenção de voto a governador. Acompanha a dupla Gabriel Souza, também do MDB, ex-presidente da Assembleia e candidato a vice.

O encontro será no comitê da campanha de Leite, ex-prefeito de Pelotas. Depois, Tebet fará caminhada com saída do Café Aquarius, tradicional por frequentadores com posições políticas quentes e pela receita de doces à base de ovo, patrimônio cultural imaterial.

O município sedia a universidade mais bem ranqueada no interior do estado. O QS Latin America Ranking 2023, publicado na semana passada, coloca a Ufpel na 75ª posição entre os melhores Ensinos Superiores da América Latina. No recorte gaúcho, atrás somente das porto-alegrenses Ufrgs (17ª) e PUC (63ª).

A quarta principal univerisdade do Rio Grande do Sul, é a UFSM (81ª) de Santa Maria, destino da emedebista após a agenda em Pelotas. No “Coração do Rio Grande”, Simone Tebet se encontra com o reitor da Universidade Federal, Luciano Shcuch, e a freira Irani Rupolo, reitora da Universidade Franciscana, a maior particular santa-mariense.

Pela manhã, Tebet foi a Maringá, no interior paranaense. Ela caminhará da catedral até a Associação Comercial e industrial do município. Berço da Universidade Estadual de Maringá, a cidade também é destino de intelectuais e estudantes.