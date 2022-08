Simone Tebet vai ao Flow nesta quinta

A candidata do MDB ao Palácio do Planalto, Simone Tebet, será entrevistada no Flow, na noite desta quinta-feira. Ela será a segunda presidenciável a participar do podcast em pouco mais de uma semana.

No último dia 8, o presidente Jair Bolsonaro provocou barulho ao conversar por mais de cinco horas com o apresentador Igor 3K, chegando a ser assistido ao vivo por mais de 570.000 pessoas simultaneamente. O vídeo do bate-papo já foi visualizado mais de 14,5 milhões de vezes. O Flow também já entrevistou Ciro Gomes, em junho. Convidado, Lula não confirmou presença até o momento.

Pela manhã, Simone será a primeira candidata à Presidência a participar do evento “Hora do Voto”, promovido pela OAB de São Paulo. À tarde, ela terá uma reunião com a coordenação da campanha e gravará seu programa de propaganda eleitoral.