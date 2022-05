Simone Tebet suspende agenda de campanha por suspeita de Covid

Pré-candidata do MDB à Presidência, a senadora Simone Tebet decidiu suspender as agendas de campanha após seu marido, o secretário de Governo do Mato Grosso do Sul Eduardo Rocha testar positivo para Covid-19.

“Por precaução em respeito às pessoas e cumprindo as determinações dos protocolos de saúde e as normas sanitárias, a senadora irá realizar nesta terça o teste e, até o resultado do exame, ficará em sua residência, cumprindo agenda de compromissos de forma online”, diz em nota a equipe da parlamentar.

Em meio a disputas internas do MDB — que se vê dividido, ainda, entre apoiar Lula e Bolsonaro –, Tebet tem mantido a sua candidatura à Presidência. Na última pesquisa Ipespe, divulgada na sexta, a senadora aparece com 1% das intenções de voto.