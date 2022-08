Simone Tebet surfa na onda do debate: “Lavei a alma das mulheres, né?”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ainda sob o efeito da sua participação no debate da Band, no domingo, Simone Tebet encontrou eleitoras na manhã desta terça-feira, durante uma caminhada em Taubaté (SP), e recebeu elogios pelos embates com o presidente Jair Bolsonaro.

“Lavei a alma das mulheres, né?”, respondeu a presidenciável em tom de brincadeira, em conversa com eleitoras, em caminhada pelo centro de Taubaté (SP).