Simone Tebet se reúne com embaixadores da União Europeia

A senadora Simone Tebet, candidata do MDB ao Palácio do Planalto, está em Brasília nesta terça-feira para uma série de reuniões, entre elas com embaixadores dos membros da União Europeia no Brasil, às 15h.

A presidenciável também vai se encontrar com a diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, às 10h, e com o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, a ADPF, Luciano Leiro, às 11h15.

Para a reunião com os diplomatas europeus, Simone irá acompanhada do ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, coordenador do seu plano de governo, e dos economistas Elena Landau e José Guilherme de Almeida Reis.