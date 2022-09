Simone Tebet passou 76% dos dias da campanha em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Passados 25 dias desde que a campanha começou oficialmente, em 16 de agosto, Simone Tebet esteve 19 deles em cidades de São Paulo. Ou seja, a presidenciável do MDB ficou entre os paulistas durante 76% do período eleitoral.

Com quase 35 milhões de pessoas aptas a votar, o estado é o mais populoso e tem o maior colégio eleitoral do país. O comitê da campanha da senadora fica na capital, onde ela precisa estar com frequência para gravar seus programas eleitorais para rádio e TV, e onde ocorreu o primeiro e único debate presidencial realizado até agora.

Além de São Paulo, onde já visitou 12 municípios até esta sexta-feira, ela já passou por Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Até hoje, portanto, 19 estados brasileiros ficaram de fora do roteiro da candidata.

Como mostrou o Radar há duas semanas, ela pretende visitar cidades do Nordeste em breve, o que deve acontecer na semana que vem com viagens ao Recife e a Caruaru, em Pernambuco. A região ainda não foi visitada por ela durante a campanha.

Veja abaixo as cidades visitadas por Simone desde o início da campanha:

16/08 – São Paulo e Brasília

17/08 – Brasília e São Paulo

18/08 – São Paulo

19/08 – Diadema (SP) e Santo André (SP)

20/08 – São Paulo

21/08 – São Paulo

22/08 – Curitiba, Almirante Tamandaré (PR) e Colombo (PR)

23/08 – Joinville (SC), Itajaí (SC) e São Paulo

24/08 – São Paulo

25/08 – Rio de Janeiro

26/08 – Rio de Janeiro

27/08 – Ribeirão Preto (SP), Barretos (SP) e São Paulo

28/08 – São Paulo

29/08 – São Paulo

30/08 – Taubaté (SP) e São José dos Campos (SP)

31/08 – São Paulo

01/09 – Porto Alegre e Esteio (RS)

02/09 – Belém e Santarém (PA)

03/09 – Belém e São Paulo

04/09 – Aparecida (SP)

05/09 – São Paulo e Belo Horizonte

06/09 – Brasília

07/09 – Jaguariúna (SP)

08/09 – Dourados (MS) e Araraquara (SP)

09/09 – São José do Rio Preto (SP) e Franca (SP)