Simone Tebet mira no setor cultural em primeiro ato de campanha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Simone Tebet realizou na manhã desta terça o seu primeiro ato oficial como candidata do MDB à Presidência, em São Paulo, ao se reunir com representantes do setor cultural, em São Paulo.

Durante o encontro, a senadora ouviu relatos de indignação sobre a precariedade do quadro atual e sugestões de mudanças, e prometeu recriar o Ministério da Cultura, que hoje é um “puxadinho” (secretaria especial) do Ministério do Turismo, segundo ela.

“Além de contar com um Ministério próprio, entre outras ações, vamos implementar a Lei Aldir Blanc, que destina 3 bilhões de reais anuais ao setor, até 2023, e não está funcionando”, declarou a candidata.

Participaram da reunião, organizada pela ambientalista Teresa Bracher, o diretor-executivo da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Marcelo Lopes, o presidente da Fundação Bienal, José Olímpio da Veiga Pereira, o diretor de relações institucionais da Pinacoteca, Paulo Vicelli, o pianista e maestro Marcelo Bratke, além de representantes do Masp, SP Arte, músicos, artistas plásticos e galeristas.

Na sequência, a presidenciável cancelou o segundo compromisso da sua agenda de campanha: um almoço na praça de alimentação de um shopping da capital paulista. Ela confirmou presença na posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE na noite desta terça, em Brasília.

Continua após a publicidade