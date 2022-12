Simone Tebet faz nesta quarta o seu discurso de despedida do Senado

Em meio à expectativa sobre a sua possível nomeação para comandar um ministério do governo Lula, a senadora Simone Tebet fará na tarde desta quarta-feira o seu discurso de despedida do Senado.

Apoiadora do presidente eleito no segundo turno das eleições, a ex-presidenciável do MDB foi escolhida para integrar o grupo de trabalho do desenvolvimento social no gabinete de transição e vinha sendo cotada para virar ministra. Nos últimos dias, no entanto, a indicação passou a ser fritada por aliados de Lula.

Eleita em 2014 para um mandato de oito anos, que na prática termina na semana que vem por conta do recesso parlamentar, a senadora do Mato Grosso do Sul deve falar por volta das 15h na tribuna do plenário do Senado.