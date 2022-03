Simone Tebet e Carmen Lúcia debatem o olhar da mulher na política

A ministra do STF Carmen Lúcia e a pré-candidata do MDB à presidência, a senadora Simone Tebet, participam às 15h desta segunda de uma conferência sobre o olhar feminino na política e na economia organizado pela corretora XP.

A ministra abre os trabalhos do dia com a palestra “Desafios da democracia e o papel do poder judiciário”. Na sequência, Tebet falará da corrida presidencial e as perspectivas para o futuro da política no Brasil.

A última fala será a da encarregada de negócios da embaixada do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, sobre o lugar do país na economia global.

Analistas de economia e política da XP irão mediar os debates realizados por ocasião, na próxima terça, das comemorações do Dia Internacional da Mulher. O evento será transmitido no canal da corretora no YouTube.