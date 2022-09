Simone Tebet diz que nota de FHC contempla sua candidatura

Apoiada pelo PSDB, a senadora Simone Tebet foi questionada há pouco, no Rio, sobre a nota pública divulgada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em que ele defendeu o voto pró-democracia nas eleições desse ano. Para a presidenciável do MDB, o tucano fez uma carta mais contra uma candidatura do que a favor de outra. E mais: a descrição contida no comunicado de FHC contempla a candidatura dela.

Simone foi indagada sobre o fato de o texto não citar o seu nome como candidata do ex-presidente, cujo partido integra sua coligação e indicou a vice, Mara Gabrilli, e se ficou decepcionada com a iniciativa do tucano.

“Como democrata que é, Fernando Henrique Cardoso fez uma carta dirigida ao Brasil. Ele fez muito mais uma carta contra uma candidatura do que a favor de outra. Tudo o que está ali é a cara da nossa candidatura. Defendemos a democracia, defendemos a diminuição da desigualdade, o combate à miséria, a pluralidade, a diversidade. Não tem nada ali que tenha declarado voto a um determinado candidato”, declarou.

“Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional”, escreveu o cacique do PSDB, de 91 anos, na nota pública.

Questionada se vai procurar FHC, Simone disse não tem por que fazê-lo, já que o ex-presidente está recolhido, “com uma série de situações que não vem ao caso mencionar”.

“Ele mesmo disse que, no alto dos seus 90 anos ele não tem mais energia. O PSDB já fez uma nota pública em relação a isso. Eu acho que quem pode, talvez, procurá-lo são os senhores. Eu estou extremamente tranquila. Sei a situação real do Fernando Henrique Cardoso nesse momento, acho que todos também sabem, é o momento de respeitá-lo”, declarou.

No comunicado, o tucano afirmou que tem idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tem mais “energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral”.

