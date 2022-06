Simone Tebet cancela agendas no RS após morte do sogro

Simone Tebet cancelou as agendas marcadas a partir desta quinta no Rio Grande do Sul, onde receberia o seu plano de governo formulado pelo MDB, em razão da morte do seu sogro, o pai do deputado estadual Eduardo Rocha, do Mato Grosso do Sul.

O presidente do partido da presidenciável, Baleia Rossi, vai assumir os compromissos em nome da senadora. O MDB prestou condolências ao casal pelas redes sociais.