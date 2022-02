Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à Presidência da República, anunciou nesta quinta-feira o nome da economista Elena Landau para a coordenação da área econômica da campanha.

Landau foi diretora do programa de desestatização do governo Fernando Henrique Cardoso e já atuou no BNDES.