Simone lança candidatura contra a polarização – veja ao vivo

Depois de sofrer com as alas do partido que apoiam Lula e Jair Bolsonaro, a senadora Simone Tebet vai confirmar nesta quarta-feira sua candidatura ao Planalto pelo MDB.

Oscilando nas pesquisas entre 2% e 4%, Simone tenta capturar o eleitorado brasileiro que rejeita o bolsonarismo e o petismo no país.

Para chegar ao segundo turno, a senadora terá que vencer o desconhecimento do eleitorado e conseguir mobilizar uma militância hoje anestesiada no partido.

A convenção de Simone será virtual, com a senadora na sede do partido em Brasília interagindo com os demais militantes país afora. Simone ainda terá que lidar com um contratempo: a indefinição do PSDB sobre o vice na chapa. Tasso Jereissati deve desistir de ocupar o posto e abrir espaço para que a senadora Eliziane Gama forme a chapa de senadoras na disputa ao Planalto.

Simone, segundo Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, deve ser confirmada por maioria no evento.