Silvio Almeida participa do Fórum Mundial de Direitos Humanos na Argentina

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, chegou nesta quarta-feira a Buenos Aires, na Argentina, para participar do Fórum Mundial de Direitos Humanos, que acontece até esta sexta-feira. O Brasil será representado na mesa “A Luta dos Povos pela dignidade nos novos contextos democráticos”.

Almeida também deverá se reunir com o secretário de Direitos Humanos da Argentina, Horácio Pietragalla; com o diretor-executivo do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul (IPPDH), Remo Carlotto; e participar do lançamento do livro “Marielle Vive”, no Parque da Memória, um antigo centro clandestino de tortura e extermínio durante o regime militar argentino.

O Fórum Mundial de Direitos Humanos 2023 é uma realização do Centro Internacional para a Promoção dos Direitos Humanos (CIPDH-Unesco). O ministro viajou acompanhado da secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat, e da assessora especial para Assuntos Internacionais, Clara Solon.