Silvio Almeida encontra autoridades dos direitos humanos na Argentina

O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, participa nesta sexta da Reunião Plenária de Altas Autoridades em Direitos Humanos do Mercosul. O encontro encerra uma série de seminários que iniciam nesta segunda em Buenos Aires, na Argentina.

A reunião ocorre uma vez por semestre e guia a agenda de direitos humanos dos países membros do Mercosul. O encontro conta com nove comissões permanentes que discutem direitos a pessoas com deficiência, discriminação de gênero, racismo e xenofobia, direitos da população LGBT+, entre outros temas.

Segundo o governo, a ida do ministro representa uma “retomada da agenda de direitos humanos pelo Brasil diante da comunidade internacional com o objetivo de fortalecer a presença do país junto a parceiros da América do Sul”.