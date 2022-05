Silveira muda e agora quer ‘diálogo respeitoso e técnico’ com Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enrolado até o pescoço no STF, Daniel Silveira mudou de advogado recentemente para tentar uma nova estratégia jurídica. Em vez de espinafrar Alexandre de Moraes e o tribunal, a ideia do deputado agora é estabelecer um “diálogo respeitoso e técnico” com o ministro.

A mudança de postura, segundo investigadores, já foi vista no depoimento prestado por Silveira, quando o deputado surgiu sem a arrogância vista em outros episódios.

Quem comanda a defesa de Silveira agora é a advogada Mariane Cardoso. Ela pediu uma audiência com Moraes — que quase não recebe advogados no tribunal — justamente para estabelecer uma nova relação da defesa com o magistrado.

“Requer-se que a solicitação de audiência presencial seja deferida, considerando a indispensabilidade da advocacia para à administração da Justiça e em prestígio à Ampla Defesa e ao Contraditório”, diz Cardoso.

A missão de Mariana é inglória. Ela tenta, na conversa solicitada ao ministro do STF, convencer Moraes — é aí que entra o “diálogo respeitoso e técnico” — a retirar as medidas cautelares impostas a Silveira.