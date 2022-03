Silveira aceita a derrota e diz que vai cumprir decisão de Moraes

Depois de receber tratamento de estrela no evento no Palácio do Planalto de despedida dos ministros de Jair Bolsonaro que irão disputar as eleições, Daniel Silveira subiu a rampa do salão nobre em direção ao terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial.

No caminho, disse ao Radar que iria cumprir a decisão de Alexandre de Moraes, que mandou o parlamentar que é réu no STF vestir uma tornozeleira eletrônica às 15h desta quinta na sede da PF em Brasília.

O deputado foi citado duas vezes durante o discurso de Bolsonaro no evento durante a manhã e uma vez na fala de Onyx Lorenzoni, que se referiu ao aliado como “senador”, em alusão ao desejo do parlamentar de disputar a um cargo para o Senado pelo Rio neste ano.