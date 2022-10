Silêncio de Bolsonaro valida ‘insurgência de arruaceiros’, diz Marina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

31 out 2022, 16h42

Marina Silva (Rede) criticou o silêncio de Jair Bolsonaro (PL) sobre o resultado da eleição deste domingo, na qual Lula (PT) saiu vitorioso. Já são 20 horas de silêncio presidencial desde que o petista foi declarado matematicamente eleito ao Planalto.

Segundo Marina, a falta de pronunciamento revela desrespeito do presidente com os seus próprios eleitores, além de validar a “insurgência de arruaceiros” que bloqueiam estradas pelo país e sugerir que Bolsonaro pode estar participando de conspirações golpistas nos moldes de Donald Trump e a invasão ao Capitólio em janeiro do ano passado.

“O silêncio de Bolsonaro tem vários ecos. Primeiro, expressa mais uma vez o seu despreparo para a democracia ao não se manifestar sobre a derrota. Segundo, é de profundo desrespeito com seus eleitores ao não lhes agradecer pelo apoio nas urnas. Terceiro, responsável por manter a ordem no país, atribuição constitucional, valida a insurgência de arruaceiros que bloqueiam estradas. Quarto, sugere que conspira com os inimigos da democracia a armar o Capitólio à brasileira. Em suma, o silêncio ecoa a desqualificação ao cargo”, disse.