Sigiloso, inquérito das fake news completa cinco anos no STF

Na próxima semana, o famoso inquérito das fake news, aberto de ofício, em 2019, pelo então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, completará cinco anos de vida sigilosa no Supremo.

Relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, o procedimento nasceu com o objetivo de investigar notícias que “atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares”.

Ao longo desse período, foi alvo de duras críticas da comunidade jurídica, mas tornou-se a principal arma do Supremo no combate a milícias digitais que tentaram, no governo de Jair Bolsonaro, atentar contra os poderes da República e o Estado Democrático de Direito.

Apesar do longo período de duração do inquérito, ele ainda não tem data para terminar.