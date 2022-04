Sharon Stone é chamada para testemunhar a favor de brasileira na Justiça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Travando uma disputa bilionária de bens com o ex-marido Gilberto Miranda, a empresária Carolina Andraus Lane arrolou a

atriz Sharon Stone como testemunha. Ao justificar a indicação da atriz, intimada diretamente em Bervely Hills, na Califórnia, a defesa de Lane lembra que Sharon foi amiga do casal nos bons tempos e teve participação nos negócios do casal.

“A senhora Stone conviveu proximamente com as partes quando ainda sócios e casados, acompanhou Carolina durante grande parte de seu trabalho relacionado ao negócio do ‘Porto de Santos’, assim como vivenciou a essencial liderança de Carolina na estrutura e gestão dos negócios da sociedade”, diz a defesa de Lane.

O Radar revelou o caso em fevereiro deste ano. Para provar na Justiça que tem direito a um pedaço generoso da fortuna do ex-senador, Carolina conta com relatos de testemunhas que presenciaram sua atuação como sócia de Miranda, o que lhe daria direito ao dinheiro obtido pelo casal durante os anos de trabalho conjunto. VEJA publicou recentemente uma entrevista com a empresária.