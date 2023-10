Sextante relança livro sobre ‘filho do Hamas’ que virou espião israelense

Atualizado em 20 out 2023, 15h02 - Publicado em 22 out 2023, 18h01

A Sextante acaba de relançar — são 8.000 cópias — o livro Filho do Hamas, sobre a história real de Mosab Hassan Yousef, filho de um dos fundadores do grupo, que se tornou espião israelense, se converteu ao cristianismo e ajudou a combater uma das maiores organizações terroristas do mundo.

Desde a infância, Mosab viveu nos bastidores do grupo fundamentalista e testemunhou as manobras políticas e militares que contribuíram para acirrar a sangrenta disputa no Oriente Médio. Por ser o filho mais velho do xeique Hassan Yousef, um dos fundadores da organização, todos acreditavam que ele seguiria os passos do pai.

Às vésperas de completar 18 anos, movido pela raiva e pelo desejo de vin­gança, Mosab decide assumir um papel mais ativo no combate a seus opressores e acaba sendo preso e levado para o mais terrível centro de interrogatórios israelense.

Depois de dias sob tortura, ele recebe uma proposta do Shin Bet, o serviço de segurança interna de Israel: sua liberdade em troca de colaboração.

Filho do Hamas é o relato do caminho inesperado que Mosab resolve seguir ao questionar o sentido de um conflito que só traz sofrimento para os inocentes, sejam eles palestinos ou israelenses.

