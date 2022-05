Sextante lança livro sobre budista americano no corredor da morte

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Sextante lançará em junho o livro “O budista no corredor da morte”, do jornalista americano David Sheff. O título narra a história de Jarvis Jay Master, homem negro preso desde 1986 que se tornou um dos nome mais respeitados do budismo nos Estados Unidos.

Master propaga os ensinamentos do budismo por meio de cartas enviadas da prisão a discípulos dentro e fora do sistema. Nascido na Califórnia, ele foi viver em um orfanato aos seis anos idade.

Ao longo de sua infância e adolescência ele se envolveu com roubos de carro e assalto a mão armada que o levaram para a detenção juvenil. Em 1986, com 19 anos, ele foi condenado a pena capital pelo assassinato de um guarda, crime que o levou ao corredor da morte.

Master aprendeu a meditar com um investigador que o ensinou exercícios de respiração para que ele conseguisse lidar com a raiva e a ansiedade antes de seu julgamento. O jornalista que assina a obra fez mais de 200 viagens ao corredor da morte e gravou mais de 150 conversas com Master, presencialmente ou por telefone.