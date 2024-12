“Seu pai tem que estar na cadeia”, diz senador petista a Flávio Bolsonaro

Giro VEJA - quarta, 11 de dezembro

Caiado e Mabel inelegíveis e a corrida do governo pelo pacote fiscal

A Justiça eleitoral de Goiânia determinou a inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, e a cassação da chapa do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, do mesmo partido. A condenação acontece por abuso de poder político durante a campanha municipal. A decisão da Justiça e a corrida do governo pelo pacote fiscal são temas do Giro VEJA.