Setor petroleiro do RN reage a projeto de senador petista

O setor de petróleo e gás natural foi surpreendido com o projeto de lei do senador Jean Paul Prates (PT-RN) que pretende criar um imposto para a exportação de petróleo. A matéria já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos da casa.

As petroleiras esperavam outra postura Prates, que fez parte dos quadros iniciais da Agência Nacional do Petróleo (ANP), foi dono de uma consultoria especializada no segmento e foi responsável por escrever a Lei do Petróleo, de 1998.

As empresas dizem que a competitividade do setor pode ficar comprometida. Segundo uma pessoa próxima às discussões nos bastidores da indústria do petróleo, a insatisfação é grande sobretudo entre produtores de Mossoró (RN), estado que Prates representa.