Setor de transporte público perdeu 90 mil vagas de trabalho na pandemia

Com o pior da pandemia de Covid-19 já no passado, alguns setores da economia começam a fazer as contas do tamanho do estrago provocado pelo longo período de avanço da doença que deixou milhares de mortos no país.

No setor de transporte público coletivo, por exemplo, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos provocou uma redução de quase 90.000 postos de trabalho no país.

A perda equivale a 22,1% de todos os empregos diretos gerados pelo segmento antes da pandemia. A entidade esclarece ainda que o setor, que já gerou até cinco empregos diretos para cada ônibus da frota, foi obrigado a desligar trabalhadores para equilibrar as contas.

A mão de obra empregada representa 43,1% do custo total da produção do serviço. Essa e outras informações que traçam o raio-x da crise do setor serão divulgadas nos próximos dias, em levantamento exclusivo da associação.