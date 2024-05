Setor de saúde chega a 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada

O setor de saúde chegou à marca de 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). São, mais precisamente, 3.014.916 postos de trabalho no setor no Brasil. Somente em março, o saldo positivo foi de 25.000 vagas.

“Somos um dos setores que mais emprega em todo o país. E podemos avançar muito mais, se não houver retrocesso na área de tributos e trabalhistas em toda a nossa cadeia de financiamento, contratação e prestação de serviços de saúde”, afirma Breno Monteiro, presidente da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde).

A entidade representa 6.000 hospitais e 30.000 laboratórios clínicos, em um total de 430.000 empresas de saúde. “Não é possível que na reforma tributária ou no estabelecimento de instrumentos de captação de recursos as empresas do setor acabem sendo penalizadas, o que certamente afetará os níveis de emprego”, diz Monteiro.