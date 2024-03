Setor de infraestrutura terminou 2023 em alta, aponta CNI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Levantamento da CNI mostra que 12 dos 14 indicadores de infraestrutura do país registraram alta no acumulado de 2023 em relação ao ano anterior.

O maior aumento foi verificado no transporte aéreo de passageiros, que teve elevação de 15,3% na comparação com 2022.

Na sequência, aparecem o tráfego de veículos leves em rodovias (9,3%), o transporte marítimo de cargas para o exterior (8,3%) e o transporte ferroviário de minério de ferro (6,5%).

As duas quedas em relação aos dados de 2022 ocorreram no transporte aéreo de cargas (-3,1%) e no consumo de derivados de petróleo (-1,1%).

Wagner Cardoso, gerente-executivo de Infraestrutura da CNI, destaca o excelente desempenho do setor aquaviário e enfatiza a importância de o governo agilizar a regulamentação do novo marco regulatório da cabotagem para impulsionar ainda mais o transporte marítimo no país.

“O crescimento do transporte marítimo para o exterior contribuiu em grande escala para alcançarmos o recorde de movimentação de carga nos portos e terminais em 2023 – 1,3 bilhão de toneladas”, afirma.

“A participação da navegação por cabotagem, no entanto, permanece tímida. O governo precisa garantir maior celeridade ao processo de regulamentação do novo marco regulatório da cabotagem, para impulsionarmos ainda mais o crescimento do setor aquaviário nos próximos anos”, acrescenta Cardoso.