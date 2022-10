Setor de Ciência e Tecnologia denuncia novo corte de verbas no governo

Atualizado em 17 out 2022, 13h11 - Publicado em 17 out 2022, 16h30

Entidades que integram a comunidade científica no Brasil denunciam um novo corte de recursos promovido pelo governo de Jair Bolsonaro em políticas do setor. Em uma nota, nove entidades afirmam que o governo anulou dotação orçamentária de diferentes programas e projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação financiados com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Segundo as entidades, em 6 de outubro, o governo editou uma portaria abrindo crédito suplementar em favor dos Ministérios da Economia e do Desenvolvimento Regional. “A referida portaria retirou 1,2 bilhão de reais da ciência brasileira, desviando esses recursos para despesas ordinárias em outros ministérios. Restaram, por enquanto, apenas 600 milhões de reais, valor absolutamente insuficiente para honrar todos os compromissos assumidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, CNPq e Finep, inclusive com vários editais públicos lançados, alguns até com resultados já publicados e divulgados. A sociedade brasileira poderá testemunhar o maior desvio de um governo em seus compromissos com a Ciência”, dizem as entidades.

“Serão drasticamente prejudicados com a descontinuidade no financiamento, devido à nova portaria, o Programa Brasil na Fronteira do Conhecimento, o Programa Espacial Brasileiro e o Programa de Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento Sustentável, entre outros”, seguem as entidades.