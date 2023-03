Setor de bebidas consumiu 6,5% a mais de energia elétrica no Carnaval

Os preparativos para o Carnaval movimentaram o setor de bebidas do Brasil. Levantamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica mostra que nos primeiros quinze dias de fevereiro, a indústria consumiu 6,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os segmentos que mais tiveram alta foram “bebidas não alcoólicas” (18,0%), “aguardentes” (13,3%) e “vinhos” (12,5%).

“O cenário indica um aumento da produção para suprir uma demanda bastante aquecida para o Carnaval, uma vez que, no ano passado, as festas foram canceladas em boa parte do país devido à pandemia”, avaliou Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da CCEE.

Na produção, o estado de Minas Gerais e a região Nordeste concentraram o maior uso de energia elétriva. Já no comércio, o volume de energia usada foi 2,2% maior no comparativo anual. A concentração do consumo foi no Sudeste e, mais uma vez, Minas Gerais aparece na liderança, com um aumento de 8,1%, seguido por Espírito Santo (7,9%) e São Paulo (1,8%).