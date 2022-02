Sete entre dez moradores da Paraíba são favoráveis à vacinação de crianças

Uma pesquisa da empresa Alfa Inteligência indicou que na Paraíba a maioria da população é favorável à vacinação de crianças de cinco a onze anos de idade contra a Covid-19.

Segundo o levantamento, 71% dos ouvidos são favoráveis à vacinação infantil. Esse percentual varia conforme a característica da população entrevistada.

No recorte por faixa etária, o percentual de aprovação sobe para 79% entre as pessoas de 45 a 59 anos de idade. Já entre cidadãos de 25 a 34 anos, o indicador ficou em 64%.

Também há diferenças no recorte por nível de instrução. Os analfabetos são os mais favoráveis à vacinação das crianças, com 74% dos ouvidos, seguidos de pessoas com nível superior completo ou não, com 73%.

Na análise pela religião dos respondentes, fica claro que colou nos fiéis o movimento dos principais líderes das igrejas evangélicas de defesa do discurso antivacina do governo de Jair Bolsonaro. A aprovação da vacinação para crianças fica em 58% entre os evangélicos. Entre as pessoas que dizem não ter religião, a aprovação vai a 67%, abaixo da verificada entre os católicos, de 78%.