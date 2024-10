Série “Olheiros” estreia 2ª temporada no Esporte Espetacular neste domingo

O Esporte Espetacular deste domingo vai exibir o primeiro episódio da segunda temporada de Olheiros, série comandada pelo repórter Filipe Cury que segue acompanhando os profissionais que fazem a primeira captação dos atletas e os encaminham para clubes de futebol pequenos, médios ou grandes.

As novas reportagens mostrarão a evolução dos garotos que foram selecionados na primeira etapa e a busca dos olheiros por novos talentos. A série do programa da TV Globo apresenta também dois novos personagens: Fernando Helo, olheiro uruguaio que trabalha com o Defensor, equipe que mais revela atletas na América do Sul, e o catalão Jordi Molá, que comanda o projeto Bolívia 2022, direcionado a descobrir jogadores para a seleção do país.

“Pessoas reais com dramas reais. Somente uma parcela muito pequena de quem quer se tornar jogador de futebol consegue chegar ao nível profissional. E essa série retrata o quão difícil é a vida de quem tem esse sonho, acompanhando as pessoas que controlam a porta de entrada para o mundo do futebol. Nesta temporada, vamos mostrar como é feita a captação de atletas no Uruguai e também na Bolívia, destinos de onde saíram jogadores nomes como Piquerez e Arrascaeta. Isso sem perder o foco no nosso país e nas histórias que estão aqui. Os olheiros da primeira temporada e os jogadores revelados seguem nesta segunda, alguns deles inclusive em times das Séries A e B do Brasileirão. Mas o que posso adiantar é que nem todas as relações construídas no passado se mantêm no presente”, diz Filipe Cury.