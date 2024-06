Sergio Moro vira réu no STF por calúnia contra Gilmar Mendes

Giro VEJA - terça, 4 de junho

Taxação de compras internacionais cai e PEC das Praias será modificada

Relator do projeto que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o senador Rodrigo Cunha disse que vai retirar do texto o trecho que trata do chamado imposto de importação das blusinhas, que taxa compras internacionais de menos de 50 dólares. O parlamentar disse que não é o momento para discutir isso, mas o tema será tratado em outra proposta. Saiba mais no Giro VEJA.