Sergio Moro rebate nova investida do TCU

Sergio Moro rebateu nesta quarta as afirmações de Bruno Dantas no despacho em que encaminhou a investigação do TCU contra ele à PGR.

Para Moro, a apuração sobre eventuais irregularidades nas suas relações financeiras com a consultoria Alvarez & Marsal já deveria ter sido arquivada por falta de elementos que sustentem as suspeitas do TCU.

“A investigação do TCU, de acordo com órgãos internos, como a Seinfra, já deveria estar arquivada, tendo em vista a ausência de qualquer ilegalidade na prestação de serviço de um cidadão para uma empresa privada”, diz Moro.

O ex-ministro sustenta que “já reafirmou a licitude de todos os seus atos e a não prestação de serviços para empresas investigadas na Lava Jato”.

“A apuração pelo TCU possui vícios processuais graves, devendo ser enfrentados em tempo e modo adequados”, diz Moro.

O presidenciável do Podemos afirma que “segue à disposição para esclarecimentos de quaisquer fatos, apesar dos indícios de utilização das estruturas de Estado para politização de temas afetos aos órgãos de controle”.