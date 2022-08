‘Seremos mais duros com quem gosta de bater em mulher’, diz Lula

Lula disse nesta terça-feira que um eventual governo seu será “muito mais duro” contra quem “gosta de bater em mulher”. Durante reunião de campanha com governadores aliados para falar sobre segurança pública, o petista sugeriu a implantação em nível nacional da chamada “Patrulha Maria da Penha”, para o atendimento de casos de violência doméstica contra as mulheres.

Atualmente, estados como o Rio de Janeiro já têm em suas polícias militares equipes destacadas para casos enquadrados na Lei Maria da Penha. Lula disse que pretende usar o governo federal para coordenar trabalhos nesse sentido junto às guardas municipais nas cidades.

“Nós vamos implantar a patrulha Maria da Penha em cooperação com as guardas municipais para combater a violência contra as mulheres. Os homens que gostam de bater em mulher se preparem porque vamos ser muito mais duros com eles”, disse Lula.

A fala sobre os agressores foi uma espécie de reedição de uma outra do petista que, mal colocada, gerou constrangimento para a campanha no último dia 20. Ele disse durante evento em São Paulo que o homem que quisesse bater em mulher deveria fazer isso longe do país, levando críticos e adversário a dizerem que o seu discurso embutiria a mensagem de que haveria algum nível de tolerância com a violência de gênero.