Serasa lança canal de denúncia contra fraudes que prometem “limpar o nome”

Com o aumento de golpes digitais que utilizam o nome da Serasa para enganar consumidores e roubar seus dados pessoais e financeiros, a empresa lançou um canal digital para denúncias de fraudes. A ferramenta é voltada especialmente para identificar os sites e perfis por trás dos golpes, que comumente enganam o consumidor através de promessas como “limpar o nome”.

O mecanismo está disponível tanto no site quanto no aplicativo da Serasa (disponível para Android e iOS). Com poucos passos, o usuário pode enviar URLs (links) de sites ou redes sociais que apresentem ofertas falsas ou uso indevido do nome da empresa, ajudando a evitar que mais pessoas caiam em golpes.

Após fazer login, o usuário deverá clicar no ícone de silhueta de uma pessoa no canto superior direito da tela inicial. Na sequência, deverá selecionar a opção “Canal de Denúncias”, ao final da tela, que direcionará à página oficial de denúncias, e clicar em “Fazer denúncia” para iniciar o processo. Por fim, no campo “Copie e cole o link aqui”, deverá inserir a URL do site ou perfil suspeito que deseja denunciar.