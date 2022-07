Senna e Centauro anunciam parceria e lançam coleção exclusiva

Senna e Centauro, dois grandes nomes do universo esportivo, fecham parceria para um lançamento exclusivo. Com foco em lifestyle e peças athleisure – que combinam conforto e design ao estilo do dia-a-dia, as marcas se unem para apresentar uma coleção de itens oficiais, já disponível para o público em geral e, principalmente, para amantes do automobilismo. Com linhas adulto e infantil, a coleção pode ser encontrada tanto no site da Centauro, como nas lojas da rede em todas as regiões do país.

“Ayrton Senna é uma paixão nacional, ídolo do esporte mundial, e essa parceria é um dos nossos movimentos no propósito de estarmos cada vez mais presentes na jornada esportiva das pessoas, de diferentes maneiras. Estamos onde o esporte está e proporcionar experiências únicas, dentro do universo esportivo, é uma premissa para nós, oferecendo opções que vão desde produtos exclusivos, até levar fãs do automobilismo para sentirem a sensação de estar no carro de Ayrton, dentro de uma de nossas lojas”, comenta Gustavo Milo, diretor de marketing da Centauro.

A iniciativa entre Grupo SBF, ecossistema esportivo detentor da Centauro, e Senna terá coleções até 2024. Neste primeiro momento, as peças de vestuário trazem, por exemplo, referências a grandes momentos de Ayrton Senna, entre eles camisetas comemorativas ao primeiro campeonato mundial (1988) e também ao tricampeonato, conquistado em 1991.

“Esta parceria com a Centauro concretiza nossa estratégia de se tornar uma marca que vai além do automobilismo e da F1, que busca inspirar as pessoas a desafiar seus limites em busca de serem o seu melhor, assim como Ayrton fez na sua vida. Temos certeza que os fãs do Senna e a nova geração vão curtir muito as coleções”, diz Bianca Senna, CEO de Senna Brands.

Além da coleção, Centauro e Senna proporcionarão aos fãs do piloto uma oportunidade única: a ‘Senna Experience’, uma experiência imersiva de aproximadamente três minutos dentro de uma Motion Sphere, um simulador em forma de esfera com realidade virtual, que proporciona ao ‘passageiro’ uma volta rápida – e inesquecível, com Ayrton Senna, no autódromo de Interlagos.

A ‘Senna Experience’ ficará à disposição na Centauro da Avenida Paulista, nos dias 6 e 7 de agosto. O simulador vai levar os convidados para a clássica volta rápida em Interlagos, narrado curva a curva por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Ayrton. Além disso, os participantes vão sentir todas as poderosas acelerações, frenagens, curvas, velocidade e toda a adrenalina que só os pilotos profissionais têm a oportunidade de experimentar. O equipamento conta com um cockpit real com painel, console e bancos esportivos, cintos de competição de 4 pontos e tela curva de 140 polegadas.