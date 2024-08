Senadores vão aos EUA em busca das melhores práticas de defesa cibernética

Uma comitiva de senadores vai viajar esta semana em missão oficial aos Estados Unidos para conhecer e discutir práticas de segurança cibernética com representantes do governo norte-americano, de organizações do setor privado e de entidades não governamentais.

“Os participantes obterão insights sobre as estruturas estratégicas e medidas regulatórias que apoiam os esforços de segurança cibernética dos EUA, explorarão tecnologias e práticas de ponta empregadas por empresas líderes e aprenderão sobre os papéis estratégicos das ONGs”, afirma Esperidião Amin (PP-SC), presidente da Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética do Senado.

Também integram a comitiva os senadores Chico Rodrigues (PSB-RR), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Fernando Dueire (MDB-PE) e Sergio Moro (União Brasil-PR).

A primeira parada, na quarta-feira, é na National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA), em Pittsburgh. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2002, que se dedica a identificar, mitigar e neutralizar ameaças cibernéticas através de parcerias estratégicas com especialistas do setor público, privado e acadêmico.

Na quinta e na sexta, os senadores vão participar de um intercâmbio sobre as melhores práticas em cibersegurança na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington, DC, organizado em parceria com a Digi Americas Alliance. Haverá representantes do GSI, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), da Anatel, do Ministério de Gestão e Inovação (MGI) e do Itamaraty.