Senadores reúnem assinaturas para abertura de CPI do MEC

Senadores de oposição ao governo Bolsonaro anunciaram na manhã desta sexta que conseguiram reunir as 27 assinaturas para a instalação da CPI do MEC, que pretende investigar o balcão de propina montado por pastores evangélicos na pasta. O último nome a ratificar o requerimento foi o do senador Veneziano Vital (MDB-PB).

“Com nossa assinatura, foi alcançado o número regimental para a instalação. Sempre fui um defensor de investigações, em casos como este, para que se obtenha a verdade dos fatos. Não poderia ser diferente agora”, publicou o parlamentar.

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) já anunciou que, assim que fosse atingido o número mínimo de assinaturas, daria andamento à abertura a CPI — que tem sido capitaneada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A proposta do parlamentar é que os trabalhos demorem até 90 dias. Deverão ser apurados crimes como tráfico de influência, emprego irregular de verbas públicas, advocacia administrativa, corrupção ativa e passiva, usurpação de função pública e crimes de responsabilidade.