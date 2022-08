Senadores querem que presidente do INSS explique atrasos em benefícios

Senadores querem saber o motivo para a demora na concessão de aposentadorias e outros benefícios sociais pelo INSS durante a gestão de Jair Bolsonaro.

A Comissão de Defesa do Consumidor do Senado discutirá nesta terça, a partir das 15h, a convocação do presidente do INSS, Guilherme Pinheiro Serrano, “a fim de prestar informações sobre a fila de espera do INSS”.

O requerimento é do senador Nelsinho Trad (PSD-MS).