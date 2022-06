Senadores irão a Sergipe para apurar morte de Genivaldo por PRFs

A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou na manhã desta quarta a realização de uma diligência de senadores a Sergipe para apurar as circunstâncias da morte de Genivaldo de Jesus Santos em uma “câmara de gás” por policiais rodoviários federais, no último dia 25 de maio, na cidade de Umbaúba.

O requerimento foi apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE), presidente da comissão. A visita foi marcada para os próximos dias 13 e 14 de junho.

No primeiro dia da viagem, os parlamentares irão às sedes da PF, que apura o caso, do Ministério Público Federal, da OAB e da PRF no estado. No segundo, vão se reunir com a família de Genivaldo em Umbaúba.

Humberto Costa, por sinal, apresentou um projeto de lei para garantir o pagamento de pensão permanente e provisória à mulher e ao filho menor da vítima, no valor de um salário mínimo, além de indenização de 1 milhão de reais à família pelo Estado brasileiro. Até agora, um terço dos senadores já subscreveram o pedido de urgência para votação do projeto pelo plenário — são necessários dois terços.