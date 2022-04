Senadores ignoram CPI do MEC, mas querem investigar o crime organizado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) apresentou nesta terça o requerimento de criação de uma CPI para investigar o crime organizado em todo o país. A abertura da investigação, segundo Girão, teve o apoio de 34 senadores. Já a comissão para investigar denúncias de corrupção envolvendo pastores evangélicos no Ministério da Educação segue sem apoio suficiente de senadores.

De acordo com o senador, os altos índices de assassinatos dos últimos anos tornam urgente a medida, primeiramente, para se compreender a escalada de mortes que tem havido no Brasil e, consequentemente, para se estabelecer medidas que impeçam, ou pelo menos controlem, essa prática e as organizações nela envolvidas.